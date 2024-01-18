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Yozgat’ta kış aylarında sis ve buzlanmanın görülmesiyle birlikte kaza oranlarında da artış yaşanıyor. Sürücülerin trafikte en yaygın olarak yaptığı hatalardan birisi ise takip mesafesine uyulmaması olarak kayıtlara geçiyor. Her sürücü direksiyonda iyi olduğunu iddia etse de, kazaların en ufak bir ihmalde kaçınılmaz olduğunun altını çizen uzmanlar, araç kullanacak kişilerin hareket etmeden önce yapması gerekenlere dikkat çekti.



"BİNMEDEN ÖNCE KONTROLLERİNİZİ YAPIN"

Sürücülerin, sabah araca binmeden önce araçlarını kontrol etmeleri gerektiğine dikkat çeken İleri Sürüş Uzmanı Mehmet Erdoğan, "Araçta buzlanma, don var mı muazzam bir şekilde önce gözle, sonra elle kontrol edilmesi gerekiyor. Kontrolü sağladıktan sonra araca binerek çalıştırıp, mevsim şartlarında araçların belli bir süre ısınması lazım. Aracı ısıtıp, görüş açısını engellemeyecek şekilde aynayı temizledikten, trafiğe çıkabilecek duruma geldikten sonra yola çıkıyoruz" dedi.



"ÖNCELİKLE SİS FARLARINI AÇMAMIZ GEREKİYOR"

Sis ve buz var ise öncelikle mevsim şartlarını taşıyan lastiğin olması gerektiğinin altını çizen Mehmet Erdoğan, "Mevsim şartlarını taşımayan lastikle çıkmamamız gerekiyor. Kış lastiğinin kullanılması önemli. Kışlık lastiklerimizle birlikte akan trafiğe çıkıyoruz, sisli hava var ise öncelikle sis farlarını açmamız gerekiyor. Sis farları bilindiği gibi konumuyla yere daha yakındır. Normal farlarımızdan farklı olarak yerdeki şeritleri saymamıza ve şeritleri izlememize yarayan bir fardır. Bu sisli havaların dışında açılmaması gereken bir far. Karşı taraftan çıplak gözle gelen sürücüyü etkileyebilecek, rahatsız edebilecek potansiyelde bir ışık şiddeti yayar. Sis farlarında yerdeki şeritleri sayacağız, şeritleri takip edeceğiz, akabinde de gitmek istediğimiz konuma gitmemize yarayacak. Sis farlarını sis olmadığında kesinlikle açmayacağız. Sis farlarını sadece sisli havalarda, buzlu havalarda ve görüşün kısıtlı olduğu zamanlarda açmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.



"2-3 SANİYE MESAFEDE DURABİLMENİZ GEREKMEKTEDİR"

Takip mesafesinin önündeki aracın hızının yarısı kadar mesafe olması gerektiğinin altını çizen Mehmet Erdoğan, "Önümüzdeki aracın mevcutta 70 kilometre hızı var ise hızı ikiye bölüğümüzde 35 metre mesafeyle takip etmeliyiz. Nasıl ölçeceğiz dersek, 70 kilometre kadar olan zamanlarda 2 saniye veya 3 saniye mesafede durabilmeniz gerekmektedir. Çoğu zaman diyorlar ya kaza yaptık, gözüme biranda perde indi. Gözüne biranda perde inmedi, ya süratin çok fazlaydı, ya da araç haricinde farklı bir şeylerle meşgul oluyordun. Sağındaki solundaki bir kişiye laf anlatmaya çalışıyordun ya da elindeki telefonu düşürmüyordun. Elindeki telefona bakıp tekrar karşıya bakmak en az 1 ile 1,5 saniyedir. Bu süre içerisinde kazalar haliyle oluyor. Bunun için ne yapmalıyız özellikle sisli ve buzlu havalarda tabii ki de devamlı trafikteysek gözümüzü önümüzden ayırmayacağız. Yol harici farklı yere bakmayacağız. Onun haricinde ne yapmamız gerekiyor; kesinlikle sağla solla hiçbir şeyle meşgul olmayacağız. Akan trafikte sağımızdaki, solumuzdaki, önümüzdeki sürücü haricindeki ve yol şartlarının bize verebileceği durumlar harici farklı bir şeyle ilgilenmeyeceğiz. Takip mesafesi azami hız sınırı şehir içinde en az 70 kilometre veya 80 kilometredir. 2,5 veya 3 saniye içinde durabileceğimiz aralıkta önümüzdeki aracı takip etmemiz gerekiyor. Şehirlerarası mesafede şehirlerarası yollarda bu biraz daha farklılık gösterebiliyor. Minimum 4 veya 5 saniye içinde durabilmemizi gerektiren takip mesafesini kullanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.



"KAZALAR SÜRÜCÜ HATASIYLA ALAKALI"

Sürücülerin önemsemediği hatalara dikkat çeken Erdoğan, "Çok önemliydi diye savunmalar oluyor, çok önemli diye bir şey yok. Hiçbir şey hayatından ve sevdiklerinden önemli değildir. Bunun için ne yapmamız gerekiyor; çok mu önemli, o zaman sağ sinyali yakıp, güvenli bir yere durup bakacaksın telefonuna, işini halledeceksin. Mesaj yazacaksan mesajını yazacaksın, telefonla görüşeceksen telefonla görüşeceksin. Akabinde işini bitirip sol sinyalini yakıp yoluna devam edeceksin. Süreç bu şekilde olması gerekiyor. Bir başka konu ise günümüzde çok fazla sosyal medya çılgınlığı var. Bu sosyal medyada kişi arabasının ön tarafını çekiyor. Çok tehlikeli hareketler bunlar. Sürücü koltuğuna oturduktan sonra önümüzdeki yolumuz ve etrafımızdaki sürücüler hariç, farklı bir şeyle meşgul olmamamız gerekiyor. En büyük risklerden bir tanesi bu. Şu andaki kazaların çok büyük oranı sürücü hatasıyla alakalı" diye konuştu.