Yozgat İl Müftülüğüne bağlı Refika Hatun Kur’an Kursu öğrencileri ihtiyaç sahiplerine destek olmak için yardım kampanyası başlattı.

"Müminlerin Birliği İle İhtiyaç Sahibi ve Yetim Güldü Yine" ismini verdikleri yardım projesiyle mahalledeki yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar için gıda kolileri, yetimlere bayramlık kıyafet, harçlık ve şeker verilmesi ve böylece onlarında bayramın sevincini yaşamaları amaçlanıyor.

Yapılan yardım kampanyasını görmek üzere Refika Hatun Kur'an Kursu'nu ziyaret eden İl Müftüsü Ali Gülden, "Ramazan ayı yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Amacımız yüzleri gülümseterek Ramazan sevincini toplum olarak hep beraber yaşayabilmektir. Bu vesileyle yaptığınız yardım kampanyası için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan yardım projesini görüp bilgi alan Müftü Ali Gülden, Kur'an Kursu Öğreticisi Ruveyda Yazanel'e çalışmaları sebebiyle teşekkür etti.