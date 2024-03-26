İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Mustafa Görkem Taştan, seçimlere sayılı günler kala tempoyu artırarak seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Sabahın erken saatlerinden sahura kadar devam eden çalışmalar kapsamında Taştan, çeşitli ziyaretler gerçekleştiriyor.

Ziyaretler arasında Karayolları Genel Müdürlüğü ve Abide İş Hanı esnafını ziyaret eden Taştan, ziyaretler sırasında yapmayı planladığı projeler hakkında bilgi vererek, seçim kampanyasının kesintisiz devam ettiğini söyledi.

İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Mustafa Görkem Taştan, “Seçime sayılı günler kaldı. Ekip arkadaşlarımızla birlikte kamu kurumlarını, esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret ediyor, belediye başkanı olmamız durumunda hayata geçireceğimiz projelerle ilgili bilgiler veriyoruz. Bizleri sıcak bir şekilde karşılayan ve evlerini açan Yozgatlı hemşehrilerimize minnettarım” ifadelerini kullandı.

Seçmenlerle olan güçlü bağını ve karşılıklı güveni vurgulayan Taştan, “Gülümse Yozgat, İYİ'ler kazanacak” sloganıyla olumlu ve umut verici bir mesaj verdi, Yozgat'ta iyimser bir geleceğe işaret etti.