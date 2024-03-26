İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Mustafa Görkem Taştan, belediye hizmetlerinin temelde mühendislik disiplinleri gerektirdiğini söyledi.

Taştan, Yozgat'ta gerçekleştirmeyi hedeflediği projelerde mühendislik bilgi ve becerilerinin önemine işaret ederek, belediyeciliğin sadece yönetim değil, aynı zamanda teknik bir hizmet olduğunu belirtti.

Yozgat'a yapmayı planladığı alt yapı, üst yapı, kanalizasyon ve yol gibi temel belediye hizmetlerinin, mühendislik uzmanlığını gerektiren çalışmalar olduğunu ifade eden Taştan, “Bu tür projelerin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi için proje üretmek, yönetmek ve maliyet hesaplamak gibi konularda mühendislerin önemli roller üstlenilmektedir. Bende kendim bir inşaat mühendisi olarak, bu alanlardaki bilgi ve tecrübelerini Yozgat'ın hizmetine sunmaya hazırım. Yozgat'ta belediyecilik anlayışında bir dönüşümün sinyalini veriyor. Mühendislik bilgilerimi belediyecilik faaliyetlerine entegre ederek, ilimiz için daha kaliteli ve sürdürülebilir hizmetler sunmayı amaçlıyoruz. Yozgat'ta yaşayan vatandaşlar için daha güvenli, sağlam ve işlevsel altyapı ve üstyapı hizmetlerimizi yapacağım” dedi.