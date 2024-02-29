Sarıkaya Namık Kemal İlköğretim Kurumu, deprem farkındalığını artırmak amacıyla velilere yönelik bilgilendirici broşürler dağıttı.

Okula bağlı Sivil Savunma Kulübü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, öğrencilerin hazırladığı broşürler velilere dağıtılarak deprem konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin, toplumu deprem konusunda daha bilinçli ve hazırlıklı olmaya yönlendirdiği vurgulandı.

Namık Kemal İlköğretim Kurumu olarak, velilere deprem farkındalığı kazandırmak amacıyla okul bünyesindeki Sivil Savunma Kulübü tarafından öğrencilerin hazırladığı deprem bilgilendirme broşürlerinin velilere ulaştırıldığı belirtildi.

Öğrencilerin deprem öncesi, sırası ve sonrasında alınması gereken tedbirler hakkında velileri bilgilendirdiği ifade edilen açıklamada, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Sivil Savunma Kulübü sorumlusu öğretmenler Kadriye Öztürk ve Özlem Baytar'a teşekkür edildi.

Konuyla alakalı Sarıkaya Namık Kemal İlköğretim Kurumu tarafından yapılan açıklamada, “6 Şubat 2023'te yüzyılın felaketi olarak bilinen Kahramanmaraş merkezli depremler bizlere deprem konusunda daha bilinçli ve tedbirli bir toplum olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Namık Kemal ailesi olarak velilerimize depreme karşı farkındalık kazandırmak amacıyla okulumuz Sivil Savunma Kulübü tarafından öğrencilerimizin hazırlamış olduğu deprem bilgilendirme broşürleri velilerimize dağıtıldı. Öğrencilerimiz deprem öncesi deprem anında ve sonrasında yapılması ve alınması gereken tedbirlerle ilgili velilerimizi bilgilendirdi. Bu etkinliği organize eden Sivil Savunma Kulübü sorumlusu öğretmenlerimiz Kadriye Öztürk ve Özlem Baytar'a teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.