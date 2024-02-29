Söyleşi programında Yozgatlı şair Hakkı Yurtlu öğrenciler ile bir araya geldi. Katılım sağladığı programda Yurtlu, yeni yayınladığı “Keyf-i Kalem” adlı şiir kitabını imzalayarak öğrencilere hediye etti.

Yozgat Lisesi Müdürü Mustafa Telli ve idarecilerin de katıldığı etkinlikte keyfi anlar yaşandı. Şiirin, nezaket, incelik ve şuurlu söz dizesi, edebiyatın bir diğer türü olduğunu vurgulayan Yurtlu, şiirin de bir edebi, bir etiği olması gerektiğini ve doğru olanın ve yalan içermeyenin satırlara aktarılması gerektiğini söyledi. Yozgat Lisesi’nin tarihi geçmişine de değinen Yurtlu, 1895 yılında açılan bu eğitim yuvasının bugüne kadar birçok devlet adamı, yazar şair ve bürokrat yetiştiğini belirtti.

Yozgat Lisesi Müdürü Mustafa Telli ise, “Etkinliği kapsamında bugün kısmetimiz de şiir varmış. İyi ki var, hemşehrimiz ve ilimizin yetiştirdiği bürokrat şair ve yazar Hakkı Yurtlu, Keyf-i Kalem’inden bizlere şiir keyfi sundu” şeklinde konuştu.

Yeni şiir kitabından keyifli şiirleri seslendiren Yurtlu, Gazze’de yaşanan İsrail zulmünü telin ederek, “Gazze’ye dair, Yanıyor Gazze ve Bitiyor Gazze” adlı şiirlerini paylaştı.

GENÇ RAKİP ÇIKTI

Etkinlikte, Ahmet Eren Hazer isimli öğrenci kaleme aldığı “Mısraların Sesi” adlı şiir kitabını Yurtlu’ya hediye etti. Yurtlu, genç şairi tebrik ederek, başarılarının ve eserlerinin devamını diledi.