Yozgat İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine yönelik iftar programı düzenledi. Erdoğan Akdağ Cami Diyanet Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden de katıldı.

İftar programında konuşan İl Müftüsü Ali Gülden, öğrencilere hitaben şunları söyledi: "Soframızı bereketlendirdiğiniz ve davetimize icabet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Herhangi bir konuda sıkıntı yaşadığınızda kapımız sizlere her zaman açık. Derslerinizde ve hayatınızda başarılar diliyorum."

Program, iftarın ardından cami avlusunda yapılan teravih namazı ile devam etti. Öğrenciler, bu tür etkinliklerin düzenlenmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Müftü Gülden'e teşekkür ettiler.