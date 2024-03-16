Yozgat İl Müftülüğü'ne bağlı İmran Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nda eğitim gören Ruveyda Abdüllatif, sadece 5 buçuk ay gibi kısa bir sürede Kur’an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık unvanını kazandı.

Hafızlık eğitimini tamamlayan Ruveyda Abdüllatif'i makamında ağırlayan İl Müftüsü Ali Gülden, şunları söyledi: "Hafızlığını tamamlayan öğrencimizi ve hafızlık yaptıran hocalarımızı tebrik ediyorum. Kur’an kursumuzda hafızlarımızın ve hafızımızın yetişmesinde emeği olan tüm görevlileri ayrıca tebrik ediyorum. Rabbim Kur'an yolunda istikamet üzere bir ömür nasip eylesin."

İl Müftüsü Ali Gülden ayrıca, İmran Hafızlık Kız Kur'an Kursu Yöneticisi Mehtap Yalçıntaş ve hafızlık eğitiminde emeği olan hoca Şule Gökçe Karakuzu'ya da teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.