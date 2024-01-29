Tahmini Okuma Süresi: dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan tarımsal destek ödemeleri kapsamında 9 milyar 374 milyon 88 bin liralık destekleme ödemesi 26 Ocak Cuma günü çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı.

Ödemelere ilişkin detaylar şu şekildedir;

Hububat-Baklagil ve Dane Mısır desteği kapsamında 8 milyar 949 milyon 680 bin lira,

Yem Bitkileri desteği kapsamında 388 milyon 246 bin 720 lira,

Hayvan Gen Kaynakları desteği kapsamında 17 milyon 47 bin 260 lira,

Kırsal Kalkınma Yatırım desteği kapsamında 14 milyon 983 bin 605 lira,

Düve Alım desteği kapsamında 2 milyon 700 bin lira,

Sertifikalı Tohum Kullanım desteği kapsamında 970 bin 505 lira,,

Sertifikalı Fidan Üretim desteği kapsamında 459 bin 910 lira.

Toplamda 7 kalemde 9 milyar 374 milyon 88 bin lira ödeme çiftçilerin hesaplarına 26 Şubat Cuma günü aktarılmaya başlandı.

Hububat-Baklagil ve Dane Mısır desteği ödemesine ilişkin; TC kimlik numarasının son hanesi 0-2-4 ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0-1-2-3-4-5-7-9 olanlar için 26 Şubat saat 18.00'den sonra, kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi 6-8 olanlar için 02 Şubat 2024 saat 18.00'den sonra hesaplara yatırılacak.

Diğer desteklemeler tek dilim halinde 26 Ocak 2024 tarihinde ödenecek.