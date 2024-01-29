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Son olarak, soğuk kış günlerinde kullanılan sobaların potansiyel tehlikelerine dikkat çeken Yozgat Valiliği, vatandaşları soba zehirlenmeleri konusunda bilgilendirdi.

Valilik, sosyal medya üzerinde yayımladığı uyarı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Değerli Yozgatlı hemşehrilerimiz, soğuk kış günlerinde ısınmak amacıyla kullandığımız sobalar, hayati tehlikelere neden olabilir. Soba zehirlenmelerine karşı dikkatli olmak büyük önem taşır. Lütfen aşağıdaki önlemlere dikkat edelim:

1. İyi havalandırma: Odanızı düzenli olarak havalandırın. Temiz hava, karbon monoksit birikimini önler.

2. Soba kurulumu: Sobayı duvardan en az 50 santim uzaklıkta, mümkün olduğunca az dirsek kullanarak yerleştirin.

3. Soba dolumu: Sobaya ağzına kadar kömür doldurmayın. Sobayı mutlaka üstten tutuşturun. Lastik, plastik ve benzeri maddeleri sobayı tutuşturmak için kullanmayın.

4. Yanan sobaya kömür ilave etme: Yanmakta olan sobaya kesinlikle yeni kömür ilave etmeyin. Soba sönünce temizleyin ve yeniden kömür doldurarak üstten tutuşturun.

5. Baca temizliği: Sobanızın bacasını düzenli olarak kontrol ettirin ve temizletin. Sobayı her gün, bacayı yılda en az 2 kez temizleyin. Tıkalı bacalar zehirlenmelere neden olabilir.

6. Duman dedektörü kullanımı: Evlerinizde duman dedektörleri bulundurun. Bu cihazlar, olası yangın veya zehirlenmelerde sizi uyarır.

7. Belirtilere dikkat: Baş ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi gibi belirtilerle karşılaşıyorsanız derhal temiz hava alın ve acil yardım çağrısında bulunun. Unutmayın, sağlığınız bizim için önemli!"

Yozgat Valiliği, vatandaşları bu önlemleri alarak sağlıklarını korumaya davet ediyor.