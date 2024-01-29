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Yozgat İl Özel İdaresi tarafından 2023 yılı içerisinde Kadışehri ilçesine yapılan yatırımlar açıklandı.

İl Özel İdaresi tarafından Kadışehri ilçesine 6 milyon 350 Bin liralık yatırım gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi yetkilileri Çekerek ilçesine yapılan yatırımlarla alakalı şu bilgileri aktardı: “Kadışehri ilçesine bağlı Aşağı Kızılöz köyünde 14 bin 448 metrekare kilitli parke çalışması yapıldı. Reglaj ve stabilize çalışmaları kapsamında 49 kilometre malzemeli bakım, 350 kilometre greyderli bakım ve 80 kilometre yama çalışması gerçekleştirildi. 20 adet köyde 238 kilometre karla mücadele çalışması yapıldı. İçme suyu tesisi yapım bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 3 adet içme suyu tesisi hizmete alındı. Kırsal altyapı çalışmalarına 6 milyon 350 bin lira harcandı.”

Yetkililer son olarak yaptığı açıklamada, “2023 Yılında Kadışehri ilçemize, İl Özel İdaremiz üzerinden gerçekleştirilen 6 Milyon 350 Bin liralık yatırımlar Yozgat'ımıza, Kadışehri İlçemize ve Milletimize hayırlı olsun. Bu hizmetlerin ilimize yapılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanımıza, Milletvekillerimize, İl Genel Meclis Başkanı ve Üyelerimize, İl Özel İdaremize ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.