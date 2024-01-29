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Gazetemizin imtiyaz sahibi Alparslan Akyüz, hemşehrilerimiz Taha Gülbahçe, Yaşar İldemir, Mehmet Baki Tümer, Volkan Taşdemir’in kurduğu Seles Sağlık Hizmetleri, Arab Health Dubai Fuarı’na katılıp, dünya pazarında yer almak için yabancı firmalarla görüşmeler gerçekleştirdi.

Ortopedi alanında üretim yapan ve hizmet veren bir firma olarak, ihracatı arttırmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla Arab Health Dubai Fuarı’na katıldıklarını ifade eden Alparslan Akyüz, “Orta Doğu’nun en büyük medikal etkinliği kabul edilen Arab Health Dubai Fuarı’nın açılışı gerçekleştirildi. Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde, Dubai World Trade Centre’de 49’uncu kez yapılan fuar, her yıl tekrarlanan önemli bir organizasyondur. Seles Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi olarak ortopedi alanında üretim yapıyor ve hizmet veriyoruz. Mevcut ürün portföyümüz ve kalitemizle dünya pazarında yer edinmek ve iş birlikleri yapmak adına, ülkemizi temsilen katıldığımız Arab Health Dubai Fuarı’nda ihracatımızı arttırmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefledik. Firma ortaklarım ile birlikte katıldığım bu fuarda yeni ülkelerle yapılacak olan ihracata vesile olması amacıyla iş birliği adına verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Ortopedi alanında dünya pazarında ülkemizi temsil eden bir firma olma yolunda çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.