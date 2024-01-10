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Hizmet İş Sendikası ile Çandır Belediyesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile sendika üyesi işçilerin yüzleri güldü.

Çandır Belediyesinde yapılan toplu iş sözleşmesi imza törenine, Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Şube Başkan Yardımcısı İsmail Ekici, Çandır Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün ve sendika üyesi işçiler katıldı.

Hizmet İş Sendika ile Çandır Belediyesi arasında 2 yıl süreli toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile sosyal haklar hariç birinci yıl ilk altı ay için sendika üyesi işçilerin ücretlerine yüzde 50 zam yapılırken, ikinci altı ay ve ikinci yıl için memur zammı ve enflasyon farkı uygulanacak.

İmza töreninde konuşan Yozgat Şube Başkanımız Ferman Zararsız, “Yüksek enflasyondan dolayı zor günlerden geçtiğimiz şu günlerde, üyelerimizi mağdur etmeyen Çandır Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün’e, toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sözleşmenin sendikamıza, belediyemize ve üyelerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.