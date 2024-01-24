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Tan, ücret iadesinin, sınavın tamamlanmasından sonra MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesi tarafından herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın gerçekleştirileceğini belirtti.

Tan, ücret iadelerinin hangi bankaya yatırıldığına bakılmaksızın yalnızca T.C. Ziraat Bankası AŞ sistemleri aracılığıyla merkezi ödeme ekranlarından “MEB İade Bedeli” altında T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapılarak gerçekleştirileceğini ifade etti.

Tan, ayrıca Açık Öğretim Lisesi (AOL) mezuniyet şartlarından en az bir dönem sınava girme şartının kaldırıldığını duyurdu.

Tan, “Açık Öğretim Lisesi kayıt dönemlerinde ilk kayıt olan öğrencilerden mezuniyet şartlarını taşıyan öğrencilerin en son aktif olduğu dönemde, dönem sınavları sonucunda mezun olan öğrenciler ile birlikte mezun edilmesi, belirlenmiştir. Bu nedenle AOL’de mezuniyet şartları arasında yer alan en az bir dönem sınava girme şartı kaldırılmıştır. Örneğin Mesleki Açık Öğretim Lisesinden AOL’e geçip tüm mezuniyet şartlarını sağlayan öğrenci dönem sınavına girmeden ilgili dönem mezunları ile beraber mezun olacaktır” dedi.

AÇIK LİSE İLK KAYIT İŞLEMLERİ BİR HAFTA UZATILDI

Tan, ayrıca açık öğretim lisesine ilk kez kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıt işlemlerinin 29 Ocak 2024 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Tan, e-Okul Sisteminde veya açık öğretim kurumları bilgi yönetim sistemlerinde kaydı olmayan öğrencilerin ilk kayıt işlemlerinin bu tarihe kadar yapılabileceğini söyledi.