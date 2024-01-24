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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde; 4 gram esrar maddesi, 2 adet kullanma aparatı, 7 adet kaçak akıllı cep telefonu, 8 adet şarj aleti ele geçirildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; 23 Ocak 2024 tarihinde Yozgat’ın bir mahallesinde ikamet eden (A.G) isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alınmış ve yapılan ev araması neticesinde; Yakalanıp gözaltına alınan (A.G.) isimli şahıs hakkında adli işlemler devam etmektedir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığımızca kaçakçılık faaliyetleri ile uyuşturucu madde bulunduran, kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” ifadelerini kullandı.