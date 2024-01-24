Tahmini Okuma Süresi: dakika

Şimdi ise gözler AUZEF telafi sınavlarına çevrildi. AUZEF telafi sınavları, öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. 2023-2024 Eğitim yılının AUZEF sınav takvimine göre, Güz Dönemi ve Bahar Dönemi'nin vize, final ve telafi sınav tarihleri belirlendi. Vize sınavları 11-12 Kasım'da, final sınavları ise 6-7 Ocak'ta gerçekleştirildi.

AUZEF telafi sınavları ise 10 Şubat - 11 Şubat 2024 tarihlerinde yapılacak. Telafi sınavları, bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler için düzenleniyor.

Bütünleme sınavları, öğrencilerin bir dersin tüm içeriğinden sorumlu olduğu önemli bir süreçtir. Koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler, bu derslerden Bütünleme sınavına girerler ve sınavda başarısız olmaları durumunda ders harf notları, son girdikleri sınava göre belirlenir ve FF olarak kalır.

Mezuniyete Üç Ders Sınavı ise 14 Eylül 2024 tarihinde düzenlenecek. AUZEF öğrencileri, bu tarihleri göz önünde bulundurarak sınav takvimlerini takip etmeli ve gerekli hazırlıklarını yapmalıdır.