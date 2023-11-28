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Yerköy ilçesinde Yerköy Belediyesi, Yerköy İlçe Kaymakamlığı, İl Özel İdaresi, Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası, Yerköy Ticaret Borsası ve ilgili Sivil Toplum Kuruluşları ile Siyasi Partilerin İlçe Teşkilatlarının da desteğiyle yürütülen ‘Yerköy Ekonomik Kalkınma Projesi’ kapsamında yer alan Tarım Dalı Jeotermal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB-Jeotermal Kaynaklı Sera Alanları) projesi onaylandı.

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, projenin onaylanması nedeniyle yaptığı açıklamada, "İlçe ekonomimizin kalkınmasında büyük bir öneme sahip olan ve uzun yıllardır hepimizin gerçekleşmesini hasretle beklediği Jeotermal Tarım Alanları Projesi'nin onayını alarak ön protokolümüzü imzalamış bulunmaktayız. Bu projenin ilçemize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Başkan Yılmaz, projenin ilçe ekonomisine büyük bir katma değer katacağını ve ilçedeki işsizlik sorununa karşı ciddi bir istihdam sağlayacağına inandığını belirterek “İlçe ekonomimizin kalkınmasında büyük bir öneme sahip olan ve uzun yıllardır hepimizin gerçekleşmesini hasretle beklediği ‘Jeotermal Tarım Alanları Projesi’ için göreve geldiğimiz ilk yıldan itibaren, Yerköy İlçe Kaymakamlığı, Yerköy Belediye Başkanlığı, İl Özel İdaresi, Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası, Yerköy Ticaret Borsası ve ilgili Sivil Toplum Kuruluşları ile Siyasi Partilerimizin İlçe Teşkilatlarının da desteğiyle birlikte yürüttüğümüz ‘Yerköy Ekonomik Kalkınma Projesi’ kapsamında yer alan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB-Jeotermal Kaynaklı Sera Alanları) projemizin onayını alarak ön protokolümüzü hamdolsun imzalamış bulunmaktayız. Yerköy Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesinin paydaşları olarak yer alan, Yerköy Kaymakamlığı, İl Özel İdaresi, Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası ile Yerköy Ticaret Borsası başkanlıkları olarak İlçe ekonomimize büyük bir katma değer katarak ilçemizdeki işsizlik sorununa karşı ciddi bir istihdam sağlayacağına inandığımız projemizin hazırlık çalışmalarında birlikte çalıştığımız, Tarım Bakanlığı yetkililerimize, Yozgat Valimiz Sayın Mehmet Ali Özkan’a, İlçe Kaymakamımız Sayın Muharrem Coşgun’a, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sayın Nazif Yılmaz’a, İl Tarım Müdürü Sayın Tanju Özkaya’ya, Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Coşkun Kahraman’a, Yerköy Ticaret Borsası Başkanı Sayın Derviş Esatbeyoğlu’na ve bu süreçte destekleriyle projemizin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen İl Genel Meclisi üyelerimize, siyasi partilerimizin ilçe başkanları ve yöneticilerine, sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli başkanları ve yöneticileri ile ilçemizin geleceğine yön verecek olan projemize destek olan herkese şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde Yerköy için sonuçlandırmayı başardığımız projemizin ilçemize ve tüm hemşehrilerime hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.