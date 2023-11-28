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Dolandırıcılar, sistemler birer birer keşfedildikçe yeni taktikler geliştirerek insanları kandırmaya devam ediyor. Bu seferki dolandırıcılık yöntemi, HGS adı verilen sistem üzerinden gerçekleştiriliyor. Uzmanlardan gelen uyarıya göre, dolandırıcılar kopya internet siteleri aracılığıyla HGS aldatmacasıyla vatandaşları tuzağa düşürüyor.

Antalya'da yaşayan Fikri Korkmaz'ın yaşadığı olay, dolandırıcılığın boyutlarını gözler önüne seriyor. Korkmaz'a, telefonuna gelen HGS borcu mesajı üzerinden icra işlemi tehdidi yapıldı. Ancak adamın posthaneye giderek yaptığı kontrolde herhangi bir borcunun olmadığı ortaya çıktı.

Fikri Korkmaz'ın yaşadığı dolandırıcılık olayı, dolandırıcıların artık 'borcunuz var' diyerek yeni bir tuzak kurduklarını gösteriyor. Avukat Hakan Aydın adını kullanarak gönderilen mesajlarla vatandaşlardan link açmaları isteniyor. Bu link, sahte bir Karayolları Borç Ödeme sayfasına yönlendiriyor ve vatandaşlar, aslında olmayan bir borçla karşı karşıya olduklarını fark ediyorlar.

Avukat İlayda Korkmaz Yüksel, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bu tarz 'Borcunuz var' şeklinde gelen mesajlar gerçeği yansıtmıyor" diyerek vatandaşları uyardı. Dolandırıcıların bu tür taktikleriyle karşılaşan kişilerin, resmi kurumları doğrulamak için doğrudan yetkililere başvurmaları ve şüpheli mesajlara karşı dikkatli olmaları önemli bir tedbirdir.a