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Yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan 15 kişi adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevlerine konuldu.

Jandarmadan yapılan açıklamada, “Hakkında ‘Çocuğun Cinsel İstismarı’ suçundan ‘14 Yıl 7 ay’ kesinleşmiş hapis cezası ile aranan (M.L.) isimli şahıs Şefaatli ilçesinde, hakkında ‘Muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan ‘13 yıl 4 ay’ kesinleşmiş hapis cezası ile aranan (M.C.A.) isimli şahıs Yerköy ilçesinde, hakkında ‘Kasten yaralama’ suçundan ‘6 yıl 2 ay 30 gün’ kesinleşmiş hapis cezası ile aranan (S.K.) isimli şahıs Sarıkaya ilçesinde, hakkında ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak’ suçundan ‘5 yıl 1 ay’ kesinleşmiş hapis cezası ile aranan (A.A.) isimli şahıs Boğazlıyan ilçesinde, hakkında ‘Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan ‘3 yıl 4 ay’ kesinleşmiş hapis cezası ile aranan (K.G.) isimli şahıs Yozgat Merkez’de, hakkında 4 ayrı ‘Kasten yaralama’ suçundan toplam ‘3 yıl 4 ay’ kesinleşmiş hapis cezası ile aranan (B.B.) isimli şahıs Sorgun ilçesinde, hakkında ‘kasten yaralama’ suçundan ‘3 yıl 15 gün’ kesinleşmiş hapis cezası ile aranan (E.B.N.) isimli şahıs Yozga Merkez’de, hakkında ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak’ suçundan ‘1 yıl 8 ay’ kesinleşmiş hapis cezası ile aranan (E.A.) isimli şahıs Sarıkaya ilçesinde, hakkında ‘Silahla Tehdit’ suçundan ‘1 yıl 8 ay’ kesinleşmiş hapis cezası ile aranan (C.B.) isimli şahıs Akdağmadeni ilçesinde, hakkında ‘kasten yaralama’ suçundan ‘1 yıl 3 ay’ kesinleşmiş hapis cezası ile aranan (A.C.) isimli şahıs Yozgat Merkez’de, hakkında ‘Mala zarar verme’ suçundan ‘11 ay 45 gün’ kesinleşmiş hapis cezası ile aranan (M.D.) isimli şahıs Boğazlıyan ilçesinde, hakkında ‘Sesli yazılı veya görüntülü ileti ile hakaret ve tehdit’ suçundan ‘5 ay 18 gün’ kesinleşmiş hapis cezası ile aranan (M.Ö.) isimli şahıs Sorgun ilçesinde, hakkında ‘basit yaralama’ suçundan ‘5 ay’ kesinleşmiş hapis cezası ile aranan (C.D.) isimli şahıs Sarıkaya ilçesinde, hakkında ‘Tehdit’ suçundan ‘5 ay’ kesinleşmiş hapis cezası ile aranan (M.B.) isimli şahıs Yozgat Merkez’de, hakkında ‘Taksirle yangına neden olma’ suçundan ‘3 ay 22 gün’ kesinleşmiş hapis cezası ile aranan (D.D.) isimli şahıs Saraykent ilçesinde yakalanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Jandarma yetkilileri, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak Adli Makamlar tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini söyledi.