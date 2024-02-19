Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Yozgat Belediye Başkan Adayı Asım Çelikel, yaptığı açıklama ile adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Çelikel, genel merkez ile yaptığı istişareler ve karşılıklı alınan bir karar neticesinde adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Türkiye Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Yozgat Temsilcisi, Yozgat Emlakçılar Odası Dernek Başkanı ve Yaşam Emlak sahibi Asım Çelikel, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Daha güzel bir Yozgat için, Yozgat'a ve Yozgatlıya hizmet etmek için DEVA Partisi’nin Yozgat belediye başkanlığı adaylığı teklifini kabul ettim. O günden bu güne kadar DEVA Partisi Genel Merkezi ile yaptığımız görüşmeler ve istişareler neticesinde karşılıklı mutabakat ile adaylıktan çekiliyorum.

Aldığımız bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Bizlere gönüllerini açan, destek vereceğini ifade eden herkesin hakkını helal etmesini istiyorum. Herkese hayırlı uğurlu olsun."