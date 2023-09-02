Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, Çekerek Tevhit Cami avlusunda vatandaşlar ve kurum çalışanları ile vedalaşıp ilçeden ayrıldı.

VEDA MESAJI YAYINLADI

Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, ilçeden ayrılması sonrasında veda mesajı yayınladı.

Güzel mesajında, “Kıymetli Çekerekli Hemşehrilerim, değerli mesai arkadaşlarım; 2 yıldır görev yaptığım Lavanta Diyarı Çekerek’ten Gazi Şehir Kars’a Vali Yardımcısı olarak atanmam sebebiyle ayrılıyorum. Devletimizin şefkatini ve hoşgörüsünü en ücra köşelere varıncaya kadar hissettirmek için, kamu yararını ön planda tutan bir anlayışla görev yapmaya gayret ettik. Çalışmalarımızda bizlere büyük destek olan devlet büyüklerimize, Sayın Valilerimize, Belediye Başkanımıza, kurum amirlerime, İl Genel Meclis Üyelerimize, siyasi parti temsilcilerine ve tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Çekerek’e hizmet etmiş olmanın gururu ve mutluluğu ile tüm hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hakkınızı helal edin, Allah’a emanet olun” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan