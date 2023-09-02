İl ve ilçedeki nüfus müdürlükleri, sınav günü öğrencilere destek olabilmek amacıyla pazar günü açık bulundurulacak.

Yozgat’ta nüfus müdürlükleri İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına (İOKBS) için mesai yapacak. 3 Eylül 2023 tarihinde yapılacak olan İOKBS giren öğrenciler için pazar günü açık olacak.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK BULUNDURULACAK

3 Eylül 2023 tarihinde yapılacak olan İOKBS katılacak adaylardan, Nüfus Cüzdanını veya T.C. kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için “Sınava Giriş Belgesi” ile 1 adet biyometrik fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak “Geçici Kimlik Belgesi” verilmesi ve MERNİS nüfus bilgilerinde sorun olan öğrencilerin bilgi güncelleme işlemlerinin yapılabilmesi için Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü ve İlçe Nüfus Müdürlükleri 3 Eylül 2023 Pazar günü 07.30-12.30 açık bulundurulacak. Haber Merkezi