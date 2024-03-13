Yozgat İl Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş kursunda 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinliği düzenlendi.

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulünün 103. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Abdulhamithan 4-6 Yaş Kur’an Kursunda program düzenlendi.

İl Müftüsü Ali Gülden’in katılımıyla gerçekleştirilen programda İstiklal Marşı'nın on kıtasını ezberleyen 5 yaşındaki minik öğrenci okudu.

Minik öğrenciyi tebrik eden İl Müftüsü Gülden, “Bağımsızlığımızı en güzel ifade eden İstiklal Marşı'mızı ezberleyip okuyan yavrularımızı tebrik ediyorum. Onları yetiştiren ailelerine ve hocalarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Programda İl Müftüsü Ali Gülden öğrencilere İstiklal Marşı Başarı Belgesi ile çeşitli hediyeler verdi.