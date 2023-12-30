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Çekerek İlçe Müftülüğüne bağlı Beyazıt Cami 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri Filistin Gazze’de yaşayan drama sessiz kalmadı.

Çekerek ilçesinde 4-6 yaş grubu Kur’an kursu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarını Filistin’de saldırılara maruz kalan akranlarına bağışladı.

Çekerek İlçe Müftülüğüne bağlı Beyazıt Cami 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarını Filistin’de saldırılara maruz kalan akranlarına gönderilmek üzere İlçe Müftüsü İsmail Çelik’e teslim etti. Minik öğrenciler aralarında topladıkları yardımları ilçe müftülüğüne teslim ederek minik yürekleriyle kocaman bir merhamet ve duyarlılık örneği sergiledi.

Kur’an kursunu ziyaret eden İlçe Müftüsü İsmail Çelik, kurs öğrencilerinin yapmış olduğu takdire şayan duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.

Müftü Çelik, “Müftülüğümüze bağlı 4-6 yaş Kur’an kursunda eğitim gören minik öğrencilerimizin haçlıklarını Filistin’e gönderilmek üzere bize teslim etmeleri bizleri çok duygulandırdı. Kur’an kursu öğrencilerinden Eylül Erva Şaffak’ın kumbarasını Gazze’de ki kardeşleri için bağışlaması gerçekten her türlü takdirin ötesinde. Kursiyerlerin örnek davranışlarına rehberlik eden kurs öğreticisi Merve Nur Yıldırıcı hocamıza teşekkür ediyorum. Ayrıca, göstermiş oldukları bu hassasiyetten dolayı güzel yavrularımızı, ailelerini ve öğreticilerini tebrik ediyorum” dedi.

Ziyarette Çelik, öğrencilere kitap ve çikolata ikram etti.