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Her yıl ortalama 11 milyon adet cep telefonunun satıldığı Türkiye’de, özellikle son yıllarda döviz kurundaki artış ve yüksek enflasyona bağlı olarak akıllı telefon fiyatları önemli bir artış kaydetti. Fiyat artışlarının yanı sıra cep telefonu alışverişinde taksitlerin sınırlandırılması, tüketicilerin son yıllarda ikinci el telefon pazarına yönelmesine neden oldu. Son bir yıl içinde yaklaşık 5 milyon telefonun el değiştirdiği Türkiye’de, ikinci el pazarında yaşanan bu hareketlilik, tüketiciler açısından bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Yenilenmiş elektronik cihaz pazarında faaliyet gösteren sektör temsilcileri, güvenli bir şekilde ikinci el telefon alışverişi yapmak isteyenlere uyarılarda bulundu.



“BİLGİ VE VERİ GÜVENLİĞİNE DİKKAT”

Tüketicilerin eski telefonlarını satarken dikkat etmeleri gereken konuların başında özel bilgi ve verilerinin güvenliği geliyor. Telefonların satışının yapılmadan önce öncelikle verilerin yedeklenmesi, kullanıcı hesaplarından çıkılması, SIM ve SD kartların çıkartılarak cihazların fabrika ayarlarına döndürülmesi gerekiyor. Ancak, bundan daha da önemlisi eski cihazların satışının güvenilir ve yasalarca düzenlemeye tâbi kurumlara yapılması. Bunun yanı sıra, kullanılmış telefon alacakların da başkalarına ait e-posta ve uygulamaların ve kötü niyetli yazılımların olmadığı, bir suça karışmamış güvenli bir telefon tercih etmeleri büyük önem arz ediyor.

Sektör temsilcileri, ikinci el cep telefonu alışverişi yapan kullanıcıların tüm bu risklerden korunmasının en etkili ve güvenli yolunun, yenilenmiş telefon almak ve ikinci el telefon alışverişlerini lisanslı yenileme merkezlerinden yapmak olduğunu söyledi. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle yenileme lisansı alan kuruluşlar, hem kişisel verilerin korunması, hem de kullanılmış telefonların uzman ekiplerce garantili şekilde teknik bakımdan geçmesi ile tüketicilere güvenli ve kayıtlı bir hizmet sunuyorlar. Söz konusu merkezlerin, yenilenmiş telefon ve diğer elektronik ürünlere 12 ay taksit ve garanti imkanı sunması, tüketiciler için öne çıkan avantajlardan birini oluşturuyor.

"EN BÜYÜK SORU İŞARETİ GÜVENLİK"

Yozgat’ta telefon satıcıları 2’nci el telefon alacak vatandaşları uyardı.

Telefon satıcıları, “İkinci el cep telefonu alışverişi yapan tüketicilerin aklındaki en büyük soru işareti ‘güvenlik.’ Telefonumu satıyorum ama acaba verilerim yanlış ellere geçer mi? Ayrıca, satın aldığım telefonun pil ömrü ne durumda veya başkaca sorun yaşar mıyım? gibi sorular da tüketicilerin aklını meşgul ediyor” dedi.



"GÜVENLİK EN ÇOK DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUS"

Yenilenmiş telefonları alırken en çok dikkat edilmesi gereken konunun güvenlik olduğunu söyleyen telefon satıcıları, "Bu cihazın daha önceden kim tarafından kullanıldığı ve kullanılırken herhangi bir suça karışıp karışmadığını bilmiyorsunuz. Dolayısıyla aldığımız cihazın güvenli olması en önemli detaylardan bir tanesi. Bunun dışında cihazın kalitesi de önem arz ediyor" şeklinde konuştu.

Döviz fiyatlarının artmasıyla birlikte teknolojik aletlerin fiyatlarında artış yaşandığını ve buna bağlı olarak bir elektronik eşyayı sıfır almanın zor olabildiğinin altını çizen telefoncular, sözlerine şöyle devam etti: "Dolayısıyla ikinci el telefonlardaki fiyat avantajları müşteriler tarafından dikkat çekiyor. Şirket olarak tüm cihazları orijinal veya muadili olan parçalarla yenileyerek müşterilerimize sunuyoruz. En önemli avantajlarımızdan bir tanesi de veri güvenliği konusudur. Tamamen lisanslı programlar sayesinde cihazların içindeki verileri sıfırlıyoruz" dedi.

"TELEFONLARI DEĞERLENDİRMEK KOLAY"

Son bir yıldır sinyal alınamayan telefonların kullanıma kapatılacak olması ile ilgili tüketicilerin soru işaretleri olabileceğini söyleyen telefoncular, “1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak uygulamayla son bir senede hiç sinyal alınmamış telefonların kullanıma kapanmaması için, bir kez dahi açılıp kapanması yeterli. Öte yandan, e-devlet üzerinden de kullanıma kapanmış telefonları yeniden aktif hale getirmek mümkün” dedi.