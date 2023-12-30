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İlçe merkezi ve kırsal mahalleler dahil her yerde hummalı bir çalışma sürdüren Sorgun Belediyesi ekipleri çalışmalara ara vermiyor. Hava şartlarının mevsim normallerinin üzerinde olmasını fırsat bilen Sorgun Belediyesi, Yeşilöz Mahallesi bisiklet yolu ikinci etap asfaltlama çalışmasına başladı.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Sorgun’un dört bir yanında çalışan, emek veren ekiplere kolaylıklar dilen Başkan Ekinci çalışma ile ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemizin her noktasını güzelleştirmek, hemşerilerimizin yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Yeşilöz Mahallesinde bulunan dere kenarında bisiklet yolumuzu, yürüyüş yolumuzu güzel bir peyzajın içerisinde bu bölgemize kazandırdık. Bisiklet yolumuzun İlk etap asfalt çalışmamamızın ardından ikinci etap asfalt çalışmamıza başladı. Düzenlenen kaldırımları, dekoratif aydınlatma lambaları ve bisiklet yolu ile modern bir görünüme kavuştu. Çalışmalarımız tamamlandığı anda burada yaşayan hemşerilerimiz bu güzel alanı hem spor yaparak sağlıklı yaşamak hem de güzel vakit geçirmek için kullanabilecekler. İlçemizi hemşerilerimiz için güzelleştirmek, bunun yanında sağlıklı ve huzurlu yaşam için yeni alanlar üretmek bizleri mutlu ediyor. Sorgun halkımıza hayırlı olsun" dedi.