Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan yeni yıl kutlama mesajı yayımladı.

Yozgatlı vatandaşların yeni yılını kutlayan Vali Özkan yayımlamış olduğu mesajında; “Sevinçleri ve üzüntüleriyle bir yılı daha geride bırakıyor, yeni umutlarla yeni bir yıla girmenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni umutlarla karşıladığımız 2024 yılının ümitlerimizin daha çok tazelendiği, çalışma azmimizin artarak devam ettiği, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ülkemizin çok daha güzel günlere ulaştığı yıl olması hepimizin dileğidir. Bu vesile ile hizmet etmekten onur duyduğum saygıdeğer Yozgatlı hemşerilerimin, şehit yakınları ve gazilerimizin, her kademedeki kamu görevlisi arkadaşlarımın ve değerli basın mensuplarımızın yeni yılını en içten duygularımla kutluyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm Yozgatlı hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.