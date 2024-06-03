Yozgat İl Müftülüğüne bağlı Bölge Yatılı 4-6 Yaş Kur’an Kursunda eğitim ve öğretim gören minikler öğrencilerin hazırlamış olduğu “Yıl Sonu Kapanış Programı” büyük bir heyecanla kutlandı.

Programa Vali Yardımcısı Halil Dalak, İl Müftüsü Ali Gülden, Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezi Müdürü Mehmet Fudayl Erkoç ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla, miniklerin hazırlamış olduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Yoğun bir katılımın olduğu programın açılışında konuşan Müftü Gülden, “Diyanet İşleri Başkanlığımız 10 yılı aşkın bir süredir 4-6 yaş kurslarımızda ‘Vaktinde yapılan doğru dokunuşlar’ düsturuyla eğitim vermekte. Yarınlarımızı bu yavrularımıza emanet edeceğiz. Besmele çeken, Ayet El-kürsi'yi okuyan, Allah'ını, Peygamberini, kitabını, milletini, devletini, annesini, babasını, bayrağını, Kur'an-ı'nı bilen ve seven bir nesil olarak yetişiyorlar inşallah” dedi.

Müftü Ali Gülden, neslin milli ve manevî değerlerle sağlam bir temel üzerinde yükselmesi için 4-6 yaş kurslarının rolünün önemine değinerek, çocuklarını itimat ederek kurslara emanet eden velilere teşekkür etti. Gülden, mesai mefhumu gözetmeden, çocukların yetişmesine destek veren Kur'an kursu öğreticilerini tebrik etti.

Programda çocukların hazırlamış olduğu mehteran ve semazen gösterisi, ilahiler ve eğitim dönemi boyunca öğrendikleri dini bilgileri içeren sunumların yanında “Çocukların mutlu olduğu bir dünya için, Filistin’in yanındayız” temalı gösteri de yapıldı.

Velilerin ve vatandaşların yoğun ilgisinin her dönem arttığı görülen program, hediye takdimi ile sona erdi.