Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yozgat merkez ve ilçelerinde hayvancılık ile ilgilenen vatandaşlar hayvan hırsızlığı, sahte para ve dolandırıcılık hakkında bilgilendirildi.

Güvenlik ekipleri toplum destekli kolluk faaliyeti çalışmaları kapsamında 112 Acil Çağrı ve ihbar hattı konularında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada “Vatandaşlarımızın yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle dolandırıcılık ve hayvan hırsızlığı olayları hakkında dikkatli olmaları, benzeri olaylara karşı sağduyulu davranmaları ve bu tür olaylarla karşılaşıldığı anda 112 Acil Çağrı Merkezini günün 24 saatinde rahatlıkla arayarak ihbarda bulunabilecekleri, hayati önem taşıyan hat olduğundan gereksiz aramamaları, asılsız ve yanlış ihbarlarla meşgul edilmemesi gerektiği hususlarında bilgiler verilerek broşür dağıtımı yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.