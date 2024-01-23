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Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mesleki Gelişim Seminerleri, çeşitli bölümlerden akademik personelin katılımıyla başladı.

Seminer programının açılışında Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezahat Güçlü, fakültede görev yapan öğretim elemanlarının meslekî gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla düzenlenen Meslekî Gelişim Seminerlerinin "Eğiticilerin Eğitimi" kapsamında büyük bir önem taşıdığını ifade etti.

22-24 Ocak 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan seminerlere eğitimci olarak katkı sağlayan öğretim üyelerine emeklerinden ötürü teşekkürlerini ileten Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezahat Güçlü, dinleyiciler için ise seminer sürecinin verimli geçmesini temenni etti.