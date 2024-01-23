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Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, çocukların fiziksel, sosyal, bilişsel ve ahlaki gelişimini desteklemek için başlatılan Mahremiyet Eğitimlerini hızla sürdürüyor.

Yozgat’ın birçok ilçesinde yetişkinlere verilen eğitimler bu kez de Çandır ilçesinde 4/6 yaş Kur’an Kursu’na giden öğrencilere verildi.

Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü meslek elemanı Sosyolog Merve Er tarafından ‘Mahremiyet Eğitimi’ programında çocuklar bilgilendirildi.

Sosyolog Merve Er yaptığı konuşmada; “Mahremiyet eğitimi çocuğa verilmesi gereken en temel eğitimlerden biridir. Bu eğitim çocuğun kendini nasıl ve neden koruması gerektiğini öğrenmesi için oldukça önemlidir. Taciz, istismar ve benzeri çocuklarımızın asla karşılaşmasını istemeyeceğimiz durumlardan çocuklarımızı koruyabilmenin ilk yolu da onlara eğitim vermektir. Çocuklarımız bugün vermiş olduğumuz eğitimle vücudunun özel bölgelerini öğrenecek olup sonrasında vücudunu nasıl koruyacağını, tehlikelerle nasıl başa çıkacağını öğrenebilecektir” ifadelerini kullandı.

Er, eğitimde materyal olarak kullanılan bebek üzerinden çocuklara özel bölgelerini tanıttı, çocuklara özel bölgelerin gizli tutulması gerektiği, bu bölgelere yalnızca bakımını sağlayan kişiler çocuğun ihtiyacını giderirken dokunabileceğini, bakım veren hastalık durumunda doktor dışında kimsenin çocuğun bölgesine dokunmasını, bakmasını göstermesini isteyemeyeceğini, birisi kötü dokunuşta bulunduğundan çocukların neler yapmasını gerektiğini oyunla çocuklara aktardı.

Er, eğitim esnasında kuklayla konuyu hikayeleştirip çocuklara iyi dokunuş ve kötü dokunuşun neler olduğu, iyi sır ve kötü sırrın neler olduğu ifade etti.

Çocuklara yapılan farkındalık çalışmasına ek olarak Kur’an Kursu’na katılım sağlayan yetişkinlere de seminer veren Sosyolog Merve Er, Çocuğa yönelik ihmal ve istismarı önlemenin temel unsurlarının ailede kazandırılacağını belirtti.

Merve Er açıklamasını şu şekilde tamamladı: “Daha bebek veya daha o çocuk düşüncesine mahremiyet eğitiminde yer olmadığına, annenin alt değiştirirken kimsenin olmadığı yerde bebeğin altını değiştirmesi, aile ve çevrenin çocuğu/bebeği severken öperken mahrem yerlerini öpmeden, dokunmadan sevmesi, ensest ve pedofili vakalarının arttığı günümüzde onlar kardeş bir şey olmaz» şeklinde asla düşünülmemelidir. Çocukların başkasının önünde kıyafetinin değiştirilmemesi gerektiği, soyunma ve giyinmede yalnızlık ilkesinin uygulanmasının önemi vurgulandı. Çocuklarımıza kıyafet seçerken yaşına uygun ve abartısız seçmeliyiz. Çocuklarda dijital mahremiyet bilinci kazandırılmalıdır. Çocuklara oyun sırasında kişisel bilgilerini paylaşmaması konusunda uyarılarda bulunulmalı ve çocuklar sosyal medya kullanımı konusunda bilinçlendirilmelidirler. Çocuğun internette karşılaştığı her şeye inanmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunun.”