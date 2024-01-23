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Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçede şok uygulaması yapıldı.

Emniyet Personellerinin katılımıyla yapılan şok uygulamada; genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması, güvenlik güçlerin varlığını vatandaşa hissettirerek görünür olacak şekilde suç işlenmesinin önüne geçilmesi, huzur ve güven ortamının sürdürülebilmesi için uygulama gerçekleştirdi.

Emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulama kapsamında; Kontrol edilen şahıs, umuma açık yer, metruk bina, okul çevreleri, park ve bahçe, araç kontrolleri yapıldı.

Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Sarıkaya Halkının Huzuru ve Güvenliği için çalışmalarımız büyük bir azim ve kararlılıkla aralıksız sürdürülecektir” ifadelerine yer verildi.