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Çekerek ilçesinde Akbay İlkokulu öğrencileri, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında atık malzemeleri değerlendirerek sokakta yaşayan sahipsiz kediler için barınak yaptı.

Öğrenciler, öğretmenleri gözetiminde atık malzemeleri kullanarak yaptıkları barınakları sokaklarda uygun alanlara yerleştirdi.

Sahipsiz kediler için mama da bırakan öğrenciler, okul bahçesinde bulunan kedilere de yiyecek ve su verdi.

Akbay İlkokulu Müdürü Yaşar Altan, öğrencilerin bu anlamlı çalışmasından memnun olduğunu belirterek, "Öğrencilerimiz, bu çalışmayla merhamet duygusunu çok güzel bir şekilde yansıttı. Sokaktaki kedilere sahip çıkmak, onların yaşam hakkına saygı duymak çok önemli. Kulüp öğretmenimiz Yasemin Konakçı'ya, öğrencilere ve destek veren velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.