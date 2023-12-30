Multirazen isimli kullanıcının talebi üzerine yapay zeka tarafından Türkiye'nin 81 ilinin çizgi film posteri tarzında çizildi.

Yapay zekanın hazırladığı posterler, sosyal medyada geniş bir izleyici kitlesi tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Yapay zekanın ortaya koyduğu bu çizimler, Türkiye'nin çeşitli coğrafi ve kültürel zenginliklerini yansıtarak dikkat çekti.

yozgat animasyon afişi

Sosyal medya platformlarında paylaşılan animasyon filmi afişleri, kullanıcılar arasında hızla yayılarak büyük bir beğeni topladı.

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Yapay zekanın çizdiği posterler arasında Yozgat da vardı. Yozgat çizgi film posterinde testinin ön plana çıkması gözlerden kaçmadı.

Kaynak: Haber Merkezi