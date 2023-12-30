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Yapılan çalışmalarda Yozgat Merkez Anaokulu öğrencileri ile bir araya gelen jandarma ekipleri ilk olarak meslek tanımı gerçekleştirdi. Jandarma mesleğinin tanıtımı ardından "Dost" isimli Jandarma Köpeği ile öğrenciler oyunlar oynadı.

Son olarak ekipler tarafından öğrencilere “Jandarma Boyama kitabı ve Jandarma Çocuk Dergisi” dağıtıldı.

KADES ANLATILDI

Şefaatli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından Aile Yaşam Destek Merkezi’nde 21 vatandaşa Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulaması tanıtıldı.

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, Çocuk Suçları ile Mücadele Kanunu ve “Kadına El Kalkamaz” projeleri kapsamında bilgilendirme yapılarak kadınlara “KADES” uygulaması anlatıldı.

Jandarma ekipleri projenin başladığı tarihten itibaren 9 bin 938 kadın vatandaşa ulaşılarak, bilgilendirme yaptı.

Yozgat Valiliği bünyesinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşlara yönelik kamu yararına aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla eğitsel etkinlikler devam ediyor.