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Kangal Gündem’de yer alan habere göre Ankara-Sivas YHT hattı, açıldığı günden bu yana 700 bin yolcu taşıyarak, en çok tercih edilen YHT hatlarından biri haline geldi. Bu istatistik, hem yolcu hem de ekonomik açıdan hattın önemli bir başarı elde ettiğini gösteriyor. Ankara-Yozgat-Sivas güzergâhında hizmet veren bu YHT hattı, yolculuk süresinde diğer ulaşım alternatiflerine göre önemli bir zaman tasarrufu sağlıyor. Ankara-Sivas YHT hattında seyahat eden yolcuların yüzde 60'ı günübirlik seyahat ederken, yüzde 40'ı Sivas'ta konaklama yapıyor. Bu durum, hat sayesinde iki şehir arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin güçlendiğini gösteriyor.

Yüksek Hızlı Tren hatlarının, göçü azaltma konusundaki iddiaları sıkça gündeme geliyor. Ancak Ankara-Sivas YHT hattının başarısı, bu iddiaların doğruluğunu ortaya koyuyor. Tam tersine, Yüksek Hızlı Trenler, şehirlerarasındaki ilişkileri güçlendirerek göçü azaltıcı bir etki yaratıyor.

Kangal Gündem’de yer alan habere göre Sivas Ankara-Yozgat-Sivas YHT’den memnun kaldı. Peki ya Yozgat!