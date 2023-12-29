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Toplantıda 2024 yılında yapacakları çalışmalar hakkında fikir alış verişinde bulunuldu.

Bursa Akdağmadeni Gökdere Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Aydın başkanlığında bir araya gelen dernek yöneticileri ve üyeleri, birlik ve beraberlik mesajı verdiler.

Daha güzel hizmetlere imza atmak için var güçleriyle çalışacaklarını ifade eden Başkan Aydın, “2023 yılında yaptıkları çalışmaları değerlendirdik. 2024 yılı içinde planlama yaptık” dedi.

Bursa’da ki köylülerini bir araya getirmek için kurulan bu derneğin, önemli hizmetlere imza attıklarını belirten Dernek Başkanı Aydın, yeni yetişen neslin, köyünden ve köylülerinden uzak kalmasın. Herkes derneğe sahip çıksın diye konuştu.

Aydın, “Bu dernek hepimizin. Dernek sayesinde bir araya geliyoruz. Gelişen olaylardan haberdar oluyoruz. Her bir köylümüzün, bu derneğe sahip çıkması ve sahiplenmesi gerekir” dedi.