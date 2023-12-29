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Hastaneden yapılan açıklamada, hipotermi’nin vücut sıcaklığının 35 derecenin altına düşmesi durumu olduğu belirtildi. Hipoterminin soğuğa uzun süre maruz kalma, soğuk havalarda yeterince kalın giyinmeme, soğuk suya atlama veya düşme gibi durumlarda ortaya çıkabileceği ifade edildi.

Açıklamada, hipotermi belirtileri olarak titreme, soluk cilt, morarmış dudaklar, zayıf nabız, konuşma ve nefes almada zorluk yaşanmasının gösterildiği kaydedildi. Bu belirtilerin görüldüğü durumlarda acil tıbbi yardım alınması gerektiği vurgulandı.

Hastane Başhekimliği, soğuk havalarda hipotermi riskini azaltmak için şu önerilerde bulundu:

Soğuk havalarda yeterince kalın giyinmeye özen gösterin, soğuk suya atlama veya düşmekten kaçının, alkol ve uyuşturucu madde kullanmaktan kaçının, hipotermi belirtileri gösteren bir kişiyi görürseniz, hemen acil tıbbi yardım alın.

HİPOTERMİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hipotermi, vücut sıcaklığının 35 derecenin altına düşmesi durumudur. Soğuğa uzun süre maruz kalma, soğuk havalarda yeterince kalın giyinmeme, soğuk suya atlama veya düşme gibi durumlarda ortaya çıkabilir.

Hipoterminin belirtileri, vücut sıcaklığının düşmesine bağlı olarak değişir. Hafif hipotermi durumunda titreme, soluk cilt, morarmış dudaklar, zayıf nabız ve konuşma ve nefes almada zorluk görülebilir. Şiddetli hipotermi durumunda ise bilinç kaybı, kalp ve solunum durması gibi durumlar ortaya çıkabilir.

HAFİF HİPOTERMİ BELİRTİLERİ

Titreme, Soluk cilt, Morarmış dudaklar, Zayıf nabız, Konuşma ve nefes almada zorluk.

ORTA HİPOTERMİ BELİRTİLERİ

Titreme azalır veya durur, Cilt soğuk ve sert olur, Hareketlerde yavaşlama, Konuşma güçlüğü Bilinç bulanıklığı.

ŞİDDETLİ HİPOTERMİ BELİRTİLERİ

Bilinç kaybı, Kalp ve solunum durması, Hipotermi belirtileri gösteren bir kişiyi görürseniz, hemen acil tıbbi yardım alın.