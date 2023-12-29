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Modern ve çağdaş şehircilik anlayışı ile her geçen gün daha da gelişen ve teknolojik araçlarla ilçesine hizmet eden Sarıkaya Belediyesi, araç filosuna kattığı yeni araçlarla hizmet ağını genişletiyor.

21. yüzyılda kendini en iyi teknolojiyle geliştiren Sarıkaya Belediyesi, belediye bünyesinde kullanılan hizmet araçlarının bakımını yapıyor, diğer taraftan ise araç parkına yeni araçlar kazandırarak hizmeti en üst noktada vermenin gayreti ile çalışmalarını sürdürüyor.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Ömer Açıkel, “Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için belediye olarak iş makinelerimizi çoğaltıyoruz. Makina İkmal Parkımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Yeni bir kepçe satın aldık. Hayırlı hizmetlerde kullanmak nasip olsun inşallah” dedi.