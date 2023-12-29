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Resmi Gazete'de yayımlanan son tebliğe göre, 2024 yılı itibarıyla trafik cezalarında önemli bir artış yaşanacak. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yer alan bilgilere göre, bu yıl için belirlenen yeniden değerleme oranı %58,46. Cumhurbaşkanının bu oranı değiştirmemesi durumunda, 2023 yılı vergi ve harçlarında bu oranda bir artış olacak.

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren, kırmızı ışık ihlali cezası 953,4 liradan 1510 liraya çıkacak. Hız sınırını %30 aşmanın cezası da 1510 lira olarak belirlendi. Alkollü araç kullanmanın cezası ise 4 bin 250 liradan 6 bin 735 liraya yükselecek. Cep telefonuyla konuşurken yakalanan sürücüler için ise ceza miktarı 1510 lira olacak.

En düşük trafik ceza miktarı 586 lira olarak belirlenirken, en yüksek trafik cezası ise 33 bin 240 liraya çıkacak. Trafikteki kural ihlallerine uygulanan cezalar arasında kırmızı ışıkta geçme, kemer takmama, alkollü araç kullanma, hız sınırını aşma, drift atma gibi durumlar da bulunuyor.

2024 TRAFİK CEZALARI LİSTESİ

Trafikteki kural ihlallerine en olmak amacıyla uygulanan trafik cezaları 2024 yılı tutarları da belirlenmiştir. Buna göre kırmızı ışıkta geçme, kemer takmama, alkollü araç kullanma, hız sınırını geçme, drift atma gibi kural ihlallerine uygulanan para cezaları 2024 yılı ile birlikte güncellenecektir. 2023 ve 2024 ceza tutarlarını aşağıdaki tablomuzda karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz.

Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma)

4.064 TL

6.440 TL

Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma)

5.096 TL

8.075 TL

Alkollü araç kullanma cezası (üçüncü yakalanma)

8.190 TL

12.978 TL

Uyuşturucu/uyarıcı maddelerin ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla testi kabul etmemek

11.645 TL

18.453 TL

Aracı plakasız kullanma

5.154 TL

8.167 TL

Çakar ya da siren kullanma cezası

4.064 TL

6.440 TL

Drift atma cezası

20.342 TL

32.234 TL

Engelli için ayrılan yere park etme cezası

873 TL

1.383 TL

Ehliyetsiz araç kullanma cezası

8.190 TL

12.978 TL

Emniyet kemeri takmama cezası

436 TL

691 TL

Emniyet şeridini ihlal etme cezası

4.064 TL

6.440 TL

Hız sınırını %10-30 oranlarına kadar aşma

951 TL

1.507 TL

Hız sınırını %30-%50’ye kadar aşma

1.979 TL

3.136 TL

Hız sınırını %50 oranından fazla aşma

4.064 TL

6.440 TL

Kırmızı ışıkta geçme cezası

951 TL

1.507 TL

Muayenesiz araçla trafiğe çıkma

951 TL

1.507 TL

Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler

1.671 TL

2.648 TL

Seyir halinde cep telefonu kullanma

951 TL

1.507 TL

Sahte plaka kullanma cezası

20.302 TL

32.171 TL

Şerit izleme-değiştirme kurallarına uymama

951 TL

1.507 TL

Takip mesafesine uymama cezası

436 TL

691 TL

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma cezası

436 TL

691 TL

Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası

20.977 TL

33.240 TL

Yasak yerde sollama yapma cezası

951 TL

1.507 TL

Yayalara geçiş hakkı vermemek

1.979 TL

3.136 TL