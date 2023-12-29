Resmi Gazete'de yayımlanan son tebliğe göre, 2024 yılı itibarıyla trafik cezalarında önemli bir artış yaşanacak. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yer alan bilgilere göre, bu yıl için belirlenen yeniden değerleme oranı %58,46. Cumhurbaşkanının bu oranı değiştirmemesi durumunda, 2023 yılı vergi ve harçlarında bu oranda bir artış olacak.
1 Ocak 2024 tarihinden itibaren, kırmızı ışık ihlali cezası 953,4 liradan 1510 liraya çıkacak. Hız sınırını %30 aşmanın cezası da 1510 lira olarak belirlendi. Alkollü araç kullanmanın cezası ise 4 bin 250 liradan 6 bin 735 liraya yükselecek. Cep telefonuyla konuşurken yakalanan sürücüler için ise ceza miktarı 1510 lira olacak.
En düşük trafik ceza miktarı 586 lira olarak belirlenirken, en yüksek trafik cezası ise 33 bin 240 liraya çıkacak. Trafikteki kural ihlallerine uygulanan cezalar arasında kırmızı ışıkta geçme, kemer takmama, alkollü araç kullanma, hız sınırını aşma, drift atma gibi durumlar da bulunuyor.
2024 TRAFİK CEZALARI LİSTESİ
Trafikteki kural ihlallerine en olmak amacıyla uygulanan trafik cezaları 2024 yılı tutarları da belirlenmiştir. Buna göre kırmızı ışıkta geçme, kemer takmama, alkollü araç kullanma, hız sınırını geçme, drift atma gibi kural ihlallerine uygulanan para cezaları 2024 yılı ile birlikte güncellenecektir. 2023 ve 2024 ceza tutarlarını aşağıdaki tablomuzda karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz.
Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma)
4.064 TL
6.440 TL
Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma)
5.096 TL
8.075 TL
Alkollü araç kullanma cezası (üçüncü yakalanma)
8.190 TL
12.978 TL
Uyuşturucu/uyarıcı maddelerin ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla testi kabul etmemek
11.645 TL
18.453 TL
Aracı plakasız kullanma
5.154 TL
8.167 TL
Çakar ya da siren kullanma cezası
4.064 TL
6.440 TL
20.342 TL
32.234 TL
Engelli için ayrılan yere park etme cezası
873 TL
1.383 TL
Ehliyetsiz araç kullanma cezası
8.190 TL
12.978 TL
Emniyet kemeri takmama cezası
436 TL
691 TL
Emniyet şeridini ihlal etme cezası
4.064 TL
6.440 TL
Hız sınırını %10-30 oranlarına kadar aşma
951 TL
1.507 TL
Hız sınırını %30-%50’ye kadar aşma
1.979 TL
3.136 TL
Hız sınırını %50 oranından fazla aşma
4.064 TL
6.440 TL
Kırmızı ışıkta geçme cezası
951 TL
1.507 TL
Muayenesiz araçla trafiğe çıkma
951 TL
1.507 TL
Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler
1.671 TL
2.648 TL
Seyir halinde cep telefonu kullanma
951 TL
1.507 TL
Sahte plaka kullanma cezası
20.302 TL
32.171 TL
Şerit izleme-değiştirme kurallarına uymama
951 TL
1.507 TL
Takip mesafesine uymama cezası
436 TL
691 TL
Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma cezası
436 TL
691 TL
Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası
20.977 TL
33.240 TL
Yasak yerde sollama yapma cezası
951 TL
1.507 TL
Yayalara geçiş hakkı vermemek
1.979 TL
3.136 TLKaynak: Haber Merkezi