Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 03:43 05:24 12:42 16:34 19:51 21:24
Akdağmadeni 03:40 05:20 12:38 16:30 19:46 21:19
Aydıncık 03:40 05:21 12:40 16:33 19:50 21:24
Boğazlıyan 03:45 05:23 12:40 16:32 19:48 21:20
Çandır 03:43 05:22 12:39 16:31 19:47 21:19
Çayıralan 03:42 05:22 12:39 16:30 19:46 21:18
Çekerek 03:39 05:20 12:39 16:32 19:49 21:23
Kadışehri 03:38 05:19 12:38 16:31 19:47 21:21
Saraykent 03:41 05:21 12:39 16:31 19:48 21:21
Sarıkaya 03:43 05:22 12:40 16:32 19:48 21:20
Şefaatli 03:45 05:25 12:42 16:34 19:50 21:23
Sorgun 03:42 05:22 12:41 16:33 19:49 21:23
Yenifakılı 03:45 05:24 12:41 16:33 19:49 21:21
Yerköy 03:45 05:26 12:44 16:35 19:52 21:25