Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 03:43 05:24 12:42 16:34 19:51 21:24

Akdağmadeni 03:40 05:20 12:38 16:30 19:46 21:19

Aydıncık 03:40 05:21 12:40 16:33 19:50 21:24

Boğazlıyan 03:45 05:23 12:40 16:32 19:48 21:20

Çandır 03:43 05:22 12:39 16:31 19:47 21:19

Çayıralan 03:42 05:22 12:39 16:30 19:46 21:18

Çekerek 03:39 05:20 12:39 16:32 19:49 21:23

Kadışehri 03:38 05:19 12:38 16:31 19:47 21:21

Saraykent 03:41 05:21 12:39 16:31 19:48 21:21

Sarıkaya 03:43 05:22 12:40 16:32 19:48 21:20

Şefaatli 03:45 05:25 12:42 16:34 19:50 21:23

Sorgun 03:42 05:22 12:41 16:33 19:49 21:23

Yenifakılı 03:45 05:24 12:41 16:33 19:49 21:21

Yerköy 03:45 05:26 12:44 16:35 19:52 21:25