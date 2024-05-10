Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kendisi ile görüşmek isteyen vatandaşları makamında kabul etmeye devam ediyor.

Vali Özkan, vatandaşların sorunlarını dinleyip taleplerini alarak çözümü noktasında gerekli birimlere talimat verdi.

Vali Mehmet Ali Özkan, “Vatandaşlarımızın görüşlerini, taleplerini ve sorunlarını bizzat dinlemek, yerel yönetim olarak sorumluluklarımızı daha etkin bir şekilde yerine getirmemizi sağlıyor. Halkımızın her bir bireyi bizim için önemli, onların mutluluğu ve yaşam kalitesinin artırılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

Vatandaşlar da Vali Özkan’a kendilerine karşı yakın ilgisinden dolayı teşekkür ederek, “Sayın Valimizden Allah razı olsun. Bizleri makamında ağırladı. Yakından ilgilendi. Sorunlarımızla ilgili gerekli yerlere talimat verdi. Devletimizin sıcaklığı ve şefkatini bizlere hissettirdi” ifadelerini kullandı.