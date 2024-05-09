Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, vatan uğruna canını feda eden evlatlar yetiştiren, ebediyete irtihal etmiş şehit annelerinin Anneler Günü dolayısı ile mezarlarını ziyaret etti.

İl Müdürü Arif Topal, "Hayatta olan annelerimiz bizler için ne kadar kıymetliyse ebediyete irtihal eden annelerimizde bizim için o kadar kıymetlidir” dedi.

Topal yaptığı açıklamada, “Hayatını kaybetmiş bütün annelerin mekanı cennet olsun. Vatan uğruna canlarını feda eden evlatlar yetiştiren o kutlu anaların kabirleri nur dolsun. Sevgili Peygamberimizin, ‘Cennet, annelerin ayaklarının altındadır’ sözü dinimizin annelerimize verdiği önemi ve onlara göstermemiz gereken hürmeti gözler önüne sermesi açısından çok anlamlıdır. Annelerimiz sadece insanı dünyaya getiren bir varlık değil aynı zamanda insanın doğduğu andan itibaren hem koruyucusu, hem de öğretmenidir. Anneler Günü’nün, annelerimizin değerini daha iyi anlamamıza vesile olacağı inancıyla, başta evlatlarını vatan uğruna şehit vermiş anneler olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler geçirmelerini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.