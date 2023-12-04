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Meclis Başkanı İskender Nazlı başkanlığında yapılan toplantıda 3 gündem maddesi kabul edildi.

Toplantının birinci ve ikinci maddesinde Akdağmadeni ilçesine bağlı Aslanlıkarabuğra köyünde güneş enerjili santrali tesisi için imar bayındırlık komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan raporu Komisyon Başkanı Ekrem İlker okudu. Hazırlanan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Komisyon Başkanı İlker iki ayrı gündem ile alakalı okuduğu raporda, “Akdağmadeni ilçesine bağlı Aslanlıkarabuğra köyünde tapunun 121 ada 49 parsel numaralı taşınmaz üzerine yapımı planlanan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi için hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 32’nci maddeleri hükümlerinin uygulanması komisyonumuzca uygun görüldü. Yine Akdağmadeni ilçesine bağlı Aslanlıkarabuğra köyünde tapunun 121 ada 99 parselinde kayıtlı bulunan taşınmaz üzerine yapımı planlanan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi için hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 32’nci maddeleri hükümlerinin uygulanması komisyon tarafından uygun görüldü” ifadelerini kullandı.

OKULLARIN GENEL DURUMLARI KONUŞULDU

Toplantının üçüncü maddesinde Kadışehri ilçesi ve köylerinde bulunan ilköğretim kurumlarına bağlı okulların genel durumları hakkında Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan raporu komisyon Başkanı Ahmet Yılmaz okudu. Hazırlanan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Komisyon Başkan Yılmaz raporla alakalı yaptığı açıklamada, “Kadışehri ilçesi ve köylerinde bulunan İlköğretim kurumlarına bağlı okullardan 62 öğrenci kapasiteli Şehit Osman Öztürk anaokulunun bir adet fotokopi makinesi ve 2 adet öğretmen masası, 150 öğrenci kapasiteli Şehit Bünyamin Duymaz ilkokulunun okul öncesi oyuncakları, ses sistemi amfi, müdür yardımcısı oda takımı ve 50 adet pencere sinekliği yapımı, 155 öğrenci kapasiteli Ahmet Yesevi ilkokulunun müdür ve yardımcısı oda takımına ve kırtasiye malzemelerine ihtiyaç duyulmaktadır. 60 öğrenci kapasiteli Şehit Nuri Çelik ilköğretim okulunun kapı ve pencerelerinin onarımı ile elektrik tesisatının onarımının yapılması, 90 öğrenci kapasiteli Yavru Hasan ilköğretim okulunun okul merdivenlerinin yapılması, WC kapılarının onarımı ve okul öncesi oyuncakların alınması gerekmektedir. 207 öğrenci kapasiteli Şehit Adem Canbolat ortaokulunun müdür ve yardımcısı oda takımı ve okul bahçe ihata duvarının bakım ve onarımı, 112 öğrenci kapasiteli Gümüşsu ilköğretim duyulmaktadır. Okulunun WC ve lavabolarının yenilenmesine ihtiyaç ilköğretim okulunun su hidroforuna, 50 çift öğrenci sırasına ve müdür oda takımı alımına ihtiyaç vardır. İlçedeki İmam Hatip Ortaokulu okul bahçesindeki oyun alanı, öğrenci toplanma bölgesi ve bayramlarda toplanılan ve tören alanı olarak kullanılan alanda çökmelerin ve bayramlarda 156 öğrenci kapasiteli Şehit Yasin Yoldaş masa ve tümseklerin oluştuğundan, toplanıldığı ve çelenk sunma törenlerinde olumsuz görüntülerin oluştuğu ve alanda su birikintilerinin olduğundan, söz konusu alanın sıcak asfalt yapılması veya hazır beton ile tesviye edilerek bakım ve onarımının yapılması komisyon tarafından uygun görüldü” diye konuştu.