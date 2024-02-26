Milli Eğitim Bakanlığı, 16 - 17 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan açık öğretim lisesi sınavları için öğretmenlerden görev taleplerini almaya başladı. Ödenecek ücretler netleşti!
Milli Eğitim Bakanlığı, 16 - 17 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan açık öğretim lisesi sınavları için öğretmenlerden görev taleplerini almaya başladı.
Pandemi döneminde hayata geçirilen online sınav uygulaması sona erdi ve açık öğretim lisesinde eğitim gören öğrencilerin dönem sınavları e-sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.
Öğretmenler, sınavlarda e-sınav salon başkanı, gözetmen veya e-sınav uygulayıcısı olarak görev almak istediklerinde MEBBİS sistemi üzerinde bulunan sınav modülünde yer alan e-sınav görev istek kısmından görev talebinde bulunabilecekler.
Ücretler de şu şekilde belirlendi:
E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 961 TL
E-Sınav Salon Başkanı: 833 TL
E-Sınav Gözetmeni: 769 TL
Öğretmenlerin, görev almak istedikleri pozisyonu belirterek taleplerini iletmeleri bekleniyor.