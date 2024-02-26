Yozgat'ta yapımı sürüyor! Yozgat'ta yapımı sürüyor!

Milli Eğitim Bakanlığı, 16 - 17 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan açık öğretim lisesi sınavları için öğretmenlerden görev taleplerini almaya başladı. Ödenecek ücretler netleşti!

Milli Eğitim Bakanlığı, 16 - 17 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan açık öğretim lisesi sınavları için öğretmenlerden görev taleplerini almaya başladı.

Yozgat'ta Mart Ayında 3 Tane! Ücretleri Arttı (2)

Pandemi döneminde hayata geçirilen online sınav uygulaması sona erdi ve açık öğretim lisesinde eğitim gören öğrencilerin dönem sınavları e-sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

Öğretmenler, sınavlarda e-sınav salon başkanı, gözetmen veya e-sınav uygulayıcısı olarak görev almak istediklerinde MEBBİS sistemi üzerinde bulunan sınav modülünde yer alan e-sınav görev istek kısmından görev talebinde bulunabilecekler.

Yozgat'ta Mart Ayında 3 Tane! Ücretleri Arttı (3)

Ücretler de şu şekilde belirlendi:

E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 961 TL

E-Sınav Salon Başkanı: 833 TL

E-Sınav Gözetmeni: 769 TL

Öğretmenlerin, görev almak istedikleri pozisyonu belirterek taleplerini iletmeleri bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi