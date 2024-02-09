Akaryakıtta tabelalar bir kez daha değişecek. Motorinin litre fiyatına 12 Şubat Pazartesi gününden geçerli olmak üzere zam bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik kapıda. 12 Şubat Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere, motorin litre fiyatında bir zam bekleniyor. Bu değişiklik, Brent petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki yükselişle birlikte gerçekleşecek.

Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, motorinin litre fiyatına 12 Şubat Pazartesi gecesinden itibaren 1 lira 40 kuruşluk bir zam yapılması öngörülüyor. Ocak ayında motorin fiyatına iki kez zam yapılmış, litre başına fiyatlar 1 lira 38 kuruş ve 1 lira 15 kuruş olarak güncellenmişti.

Benzin ve LPG (Otogaz) fiyatlarında ise şu an için herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Ancak, akaryakıt istasyonlarındaki tabelaların yeniden düzenlenmesiyle birlikte, tüketicilerin yakıt harcamalarında artış yaşanabileceği öngörülüyor.