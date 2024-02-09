Şu anda 3 bin 100 kişiye istihdam sağlayan Yozgat OSB, büyük bir ekonomik potansiyele sahipken, hedeflerini daha da yukarılara taşımak istiyor. Doluluk oranının yüzde 100 olması ve inşaatı devam eden firmalarında faaliyete geçirilmesi durumunda istihdam sayısının 5 bine çıkması hedefleniyor.

“ÇEŞİTLİ AVANTAJLAR SUNUYOR”

Bölgede doğalgaz kullanımının başlamasıyla enerji maliyetlerinde önemli bir düşüş yaşandığının altını çizen Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, “Ayrıca, elektrik dağıtımında yapılan çeşitli girişimler sonucunda son kaynak tedarik tarifesine geçilmesi bölge içinde elektrik maliyetlerinde yüzde 15'e varan bir indirim sağlandı. Bu adımlar, işletmelerin rekabet gücünü artırıyor ve Yozgat OSB'yi cazip hale getiriyor. Yozgat OSB 5’inci bölgede yer almakta. Bölge 5’inci Bölge Teşvikleri'nden faydalanarak yatırımcılara çeşitli avantajlar sunuyor. Gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği ve faiz desteği gibi teşvikler, yatırımcıların maliyetlerini düşürüyor ve yatırım yapmayı teşvik ediyor. Ayrıca Yozgat OSB’ye yatırım yapan firmalar 6’ncı Bölge vergi ve SGK süresinden faydalanmaktadır” dedi.

“İDEAL ORTAM”

Teşviklerle desteklenen Yozgat OSB, diğer bölgelere göre önemli avantajlar sunduğunu vurgulayan Vali Özkan, “Yatırımcıları, Yozgat OSB'ye yatırım yapmaya ve bu büyüyen ekonomik potansiyelden yararlanmaya davet ediyoruz. Yozgat OSB, sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışı için ideal bir ortam sunuyor” şeklinde konuştu.