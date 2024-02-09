Yozgat'ta bir ilki gerçekleştiren Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF), Aday Bisiklet Hakemliği Eğitimi düzenledi.

Etkinlik, 26 gencin katılımıyla gerçekleşti. Bu eğitimler sayesinde gençler, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hakem olarak görev alacak niteliklere sahip olacaklar.

Bisiklet sporunun yaygınlaşması ve kalitenin artırılması amacıyla düzenlenen bu eğitimler, gençlerin sporun farklı alanlarında aktif rol almalarını teşvik etmeyi hedefliyor.

Bisiklet tutkunları için heyecan verici bir gelişme olan bu eğitimler, bisiklet sporunun daha da ileriye taşınmasına katkı sağlayacak.