Toplu taşımada tarihi bir dönemeç yaşanıyor. PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, toplu taşıma kartlarının yeni bir çağa adım atacağını duyurdu. Bu kapsamda 81 ilde hayata geçirilecek olan yeni düzenleme için geri sayım başladı. Gülten, PTT Pul Müzesi'nde düzenlenen bir basın toplantısında, bu dönüşümün detaylarını paylaştı.

Yeni düzenlemeyle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulunan Gülten, 2024 yılı sonuna kadar ülkenin yüzde 50'sinden fazlasını kapsamayı hedeflediklerini belirtti. Bir sonraki yıl ise bu sistemin ülke genelinde tam anlamıyla uygulanacağını vurguladı. Türkiye Kart Projesi'nin ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirildiğini vurgulayan Gülten, şehirlerarası toplu taşıma kartlarının entegrasyonunun önemine değindi. Her şehre gidildiğinde yeni bir kart almanın zorluğunu vurgulayan Gülten, Türkiye Kart'ın bu sorunu ortadan kaldıracağını belirtti.

Gülten, projenin sadece bir toplu taşıma kartı olmadığını, aynı zamanda belediyelerin kendi kartlarını da çıkarmaya devam edeceğini açıkladı. Türkiye Kart'ın 81 ilde geçerli olacağını ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını vurguladı. Entegrasyon sürecinde belediyelerin önemli bir rol oynadığını belirten Gülten, bu sürecin bir yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Kredi kartlarına da Türkiye Kart özelliği verilebileceğini dile getiren Gülten, bu projeyle dünya çapında benzersiz bir teknoloji sunacaklarını ifade etti. Türkiye Kart ekosisteminin karekod ve cep telefonuyla ödemeleri destekleyeceğini de ekleyen Gülten, ilerleyen dönemlerde diğer kartların kullanımdan kaldırılmasının beklendiğini belirtti.

Toplu taşıma sektöründe yaşanan bu devrim niteliğindeki değişim, vatandaşların ulaşım deneyimini kökten değiştirecek gibi görünüyor. Hakan Gülten'in açıklamalarıyla birlikte, Türkiye Kart Projesi'nin ülke genelindeki yaygın kullanımı ve ekonomiye sağlayacağı olumlu etkiler, toplu taşıma sektöründe heyecan uyandırdı. Bu dönüşümün, ulaşım alanında önemli bir kilometre taşı olması bekleniyor.