Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni Başkanı Fatih Karahan, kredi kartı harcamalarındaki artışa dikkat çekerek, bu konuda düzenleme yapacaklarını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni Başkanı Fatih Karahan, kredi kartı harcamalarındaki artışın farkında olduğunu belirterek, bu konuda düzenlemeler yapacaklarını açıkladı. Başkan Karahan, enflasyon raporu toplantısında yaptığı önemli açıklamalarda, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kredi kartı kullanımındaki artışlara ilişkin soruya cevap verirken, "Aralık ayında kredi kartı harcamalarında bir artış gözlendi. Bu durumu not ettik ve dikkatle takip ediyoruz. Ancak bu artışın geçici mi yoksa kalıcı mı olduğu henüz kesin değil. Asgari ücret artışının beklendiği bir dönemde, bazı harcamaların öne çekilmiş olabileceğini düşünüyoruz. Ancak bağımsız olarak, kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda üzerinde çalıştığımız birkaç fikrimiz var ve çalışmalarımız devam ediyor. Belirli bir aşamaya geldiğimizde, kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda da kredi kartı harcamalarına sınırlama getirileceği sinyali verilmişti. Bu bağlamda kredi kartı limitleri ve taksit sayılarına yönelik yeni düzenlemelerin gündemde olduğu öngörülüyor.

Kasım aylarında yapılan kampanyaların etkisiyle kredi kartı kullanımının rekor seviyeye çıktığına dikkat çekilen haberde, TCMB verilerine göre 17-24 Kasım haftasında kredi kartı harcamalarının 198 milyar TL'ye ulaştığı belirtildi.

‘Türkiye’de Kartlı Ödemeler 2023’ araştırmasına göre ise 2023 yılında kredi kartı harcamalarında yaklaşık yüzde 17'lik bir artış yaşandığına vurgu yapıldı. Kredi kartı ile yapılan alışveriş harcamalarının 6 trilyon 699 milyar TL olduğu bilgisi verilerek, 2022'ye göre yüzde 122'lik bir artışın gerçekleştiği ifade edildi.